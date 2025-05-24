Bursaspor Yörsan, Türk Telekom'a Mağlup Oldu

Bursaspor Yörsan, Türk Telekom'a Mağlup Oldu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabında Bursaspor Yörsan, Türk Telekom'a 74-70 skorla yenildi. Maçın periyotları Bursaspor'un lehine başlasa da, rakip takım devreye önde girdi.

Bursaspor Yörsan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabı 9-10. sıra eşleşmesinde Türk Telekom'a 74-70 skorla mağlup oldu.

Salon: Tofaş

Hakemler: Emin Moğulkoç, Naslı Cisil Güngör, Ali Şakacı

Bursaspor Yörsan: David DeJulius 10, David Michineau 8, Donte Grantham 13, Mutaf 11, Gavrilovic 3, Brown 15, Sharma 7, Berkay Candan 2, Mehmet Atalan, Ömer Utku Al 1

Başantrenör: Serhan Kavut

Türk Telekom: Berkan Durmaz 2, Alexander 13, Bess 5, Hanlan 9, Smith 6, İsmet Akpınar, Brown 16, Emre Melih Tunca 10, Rados 9, Mahir Ağva, Makoundou 4

Başantrenör: Erdem Can

1. Periyot: 21-12 (Bursaspor lehine)

Devre: 31-33 (Türk Telekom lehine)

3. Periyot: 50-48 (Bursaspor lehine) - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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