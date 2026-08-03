Haberler

Bursaspor, Emirhan Başyiğit'i transfer etti

Bursaspor, Emirhan Başyiğit'i transfer etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursaspor, Sivasspor'dan 21 yaşındaki stoper Emirhan Başyiğit'in transferini resmen açıkladı. Genç oyuncu geçen sezon 1. Lig'de 26 maçta 3 gol attı. Başkan Enes Çelik, 'Yolun sonu şampiyonluk olsun' dedi.

Bursaspor Kulübü, Sivasspor forması giyen 21 yaşındaki genç stoper Emirhan Başyiğit'in transferini resmen duyurdu.

Bursaspor, transfer çalışmalarını sürdürürken kadrosuna yeni bir ismi kattı. Yeşil-beyazlı kulüp, Sivasspor forması giyen 21 yaşındaki stoper Emirhan Başyiğit'in transferini "Ailemize Hoş Geldin Emirhan Başyiğit" ifadeleriyle resmi olarak açıkladı.

1.90 cm boyunda olan ve hem sol hem de sağ stoper mevkiinde görev yapabilen Nevşehir doğumlu genç futbolcu, Sivasspor altyapısında yetişti. Geçen sezon Sivas temsilcisiyle 1. Lig'de 26 maça çıkan Emirhan Başyiğit, takımına 3 gollük katkı sağladı. Kariyerinde Beyoğlu Yeni Çarşı'da kiralık olarak da forma giyen 21 yaşındaki savunmacı, 3 kez U20 ve 9 kez U19 Milli Takımı'nda ay-yıldızlı formayı terletti.

Başkan Enes Çelik'ten şampiyonluk mesajı

Transferin kulübün resmi sosyal medya hesaplarından duyurulmasının ardından açıklama yapan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, genç oyuncuya başarılar dileyerek, "Hayırlı olsun kardeşim. Yolun sonu şampiyonluk olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı

Türk gemisine dron saldırısı! Görüntüler vahim, yaralılar var
Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi

İstanbul'da toprak kayması! Valilikten açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan Icardi'ye cevap

Beşiktaş'tan Mauro Icardi'ye cevap

Feridun Düzağaç'tan hayranlarını üzen haber: Sahnelere ara veriyor

Ünlü şarkıcı hayranlarından helallik isteyerek hastalığını açıkladı

Wanda Nara'nın filtresiz gerçek hali olay

Bu gördüklerinizle hiç alakası yok! Wanda'nın filtresiz hali olay
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti

Görüntü olay olmuştu! İmdadına Sedat Peker yetişti

Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz

Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türk turistlere sürpriz

Miçotakis'ten Türk turistlere sürpriz! Görür görmez koştu

Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı

Tekke'nin eşi, dünyanın konuşacağı transferi neredeyse kendi açıkladı