Bursaspor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Taktik Antrenmanla Sürdürüyor

Bursaspor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Taktik Antrenmanla Sürdürüyor
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Bursaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları çerçevesinde, çift antrenmanın akşam bölümünde taktik çalışmalara odaklandı. Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetimindeki antrenmanda core ve ısınma hareketleri yapıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, akşam saatlerinde yapılan antrenmanda taktik ağırlıklı çalıştı.

Bursaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında günü çift antrenmanla tamamladı. Sabah yapılan kuvvet çalışmasının ardından akşam saatlerinde saha antrenmanı gerçekleştirildi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde yapılan akşam antrenmanının ilk bölümünde core ve ısınma hareketlerine yer verildi. Antrenmanın devamında ise taktik çalışmalar yapıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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