Bursaspor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Taktik Antrenmanla Sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, akşam saatlerinde yapılan antrenmanda taktik ağırlıklı çalıştı.

Bursaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında günü çift antrenmanla tamamladı. Sabah yapılan kuvvet çalışmasının ardından akşam saatlerinde saha antrenmanı gerçekleştirildi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde yapılan akşam antrenmanının ilk bölümünde core ve ısınma hareketlerine yer verildi. Antrenmanın devamında ise taktik çalışmalar yapıldı. - BURSA