Bursaspor, Üsküp FK'yı 6-0 Mağlup Etti

Bursaspor, Üsküp FK'yı 6-0 Mağlup Etti
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Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı antrenman maçında Üsküp FK'yı 6-0'lık skorla geçerek dikkat çekti. Teknik direktör Adem Çağlayan yönetimindeki takım, etkili oyununu ve gollerini sergiledi.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanan antrenman maçında Üsküp FK'yı 6-0 mağlup etti.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Adem Çağlayan yönetiminde yoğun bir program uygulandı. Antrenman kapsamında Üsküp FK ile antrenman maçı yapıldı.

Yeşil-beyazlılar, sahaya yansıttığı etkili oyunla dikkat çekerken karşılaşmayı Emrehan Gedikli, Tayfun Aydoğan, Eray Duman, İlhan Depe, Muhammet Demir ve Sefa Narin'in attığı gollerle 6-0 kazandı.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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