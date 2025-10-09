Bursaspor'un Yeni Teknik Direktörü Tahsin Tam ile İlk Antrenmanı
Bursaspor, yeni teknik direktörü Tahsin Tam yönetiminde Menemen FK karşılaşması öncesi hazırlıklarına başladı. Antrenman Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 8. haftasında sahasında oynayacağı Menemen FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Yeni teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapıldı. Antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapılırken, pas oyunlarıyla devam eden çalışma, taktiksel uygulamalarla sona erdi.
Yeşil-beyazlı ekip, Menemen FK karşılaşması öncesi yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor