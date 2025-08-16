Bursaspor'un Hazırlık Maçında Engin Aksöz Unutulmadı

Bursa basınının duayen ismi Engin Aksöz, Bursa spor Eskişehir spor maçı öncesinde basın tribününde meslektaşları ve ailesi tarafından anıldı.

TSYD Bursa Şubesi önceki dönem genel sekreteri ve spor basınının unutulmaz ismi Engin Aksöz, ölümünün ardından meslektaşları tarafından anıldı. 7 Temmuz'da geçirdiği kalp krizi sonucu 73 yaşında hayata veda eden Aksöz için özel bir tören düzenlendi.

Basın tribününde anlamlı buluşma

Bursaspor ile Eskişehirspor arasında oynanan hazırlık maçı öncesinde, yıllarını geçirdiği basın tribününde Engin Aksöz anıldı. Meslektaşlarının alkışlarla yad ettiği törende, Aksöz'ün kızı Selen Aksöz ve oğlu Yağız Aksöz da hazır bulundu. İki kardeş, babalarının görev yaptığı koltuğa oturarak onun hatırasını yaşattı.

Gazetecilerden çiçekli vefa

Törene TÜRFAD Bursa Şube Başkanı Ümit Akkuş da katıldı. TSYD Bursa Şubesi üyeleri ve gazeteciler, Engin Aksöz'ü alkışlarla andı. Ayrıca aile üyelerine çiçek takdim edilerek duygusal anlar yaşandı. - BURSA