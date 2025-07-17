Bursaspor, U19 Takımını 1-0 Yenerek Sezona Hazırlanıyor

Bursaspor, U19 Takımını 1-0 Yenerek Sezona Hazırlanıyor
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Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında U19 Takımı ile yaptığı antrenman maçını Ertuğrul İdris Furat'ın golüyle 1-0 kazanarak çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Bursaspor, günün ikinci antrenmanında U19 Takımı ile yaptığı maçı Ertuğrul İdris Furat'ın golüyle kazandı.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam etti. Günün ikinci antrenmanı niteliğindeki çalışmada, Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde A Takım ile U19 Takımı arasında antrenman maçı oynandı. Tempolu geçen karşılaşmayı A Takım, Ertuğrul İdris Furat'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Yeşil-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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