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Bursaspor Teksas Taraftar Grubu, Muşspor Taraftarlarıyla Buluştu

Bursaspor Teksas Taraftar Grubu, Muşspor Taraftarlarıyla Buluştu
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Bursaspor'un taraftar grubu Teksas, Muşspor maçı öncesinde Muş taraftarıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek dostluk yemeği düzenledi.

Bursaspor taraftar grubu Teksas, evinde oynayacağı Muşspor maçı öncesi Muş taraftarı ile yemekte buluştu.

Bursaspor'un taraftar grubu Teksas, bugün saat 19.00'da oynanacak Bursaspor-Muşspor maçı öncesi Muş'tan gelen taraftarlar ile beraber yemekte buluştu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen yemekte taraftarlar, formaları giyip yemekte sohbet etti. Oynanacak maçın her iki taraf içinde iyi geçmesini dileyen taraftarlar, yemek sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi. Yeşil-beyazlılar, misafir takım taraftarını ağırlamaktan memnun olduğunu söyledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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