Bursaspor Teknik Sorumlusu Nedim Vatansever, Murat Sözkesen'in takıma fayda sağlayacağını söyledi

Bursaspor Teknik Sorumlusu Nedim Vatansever, Teknik Menajerlik görevine getirilen Murat Sözkesen'in takıma fayda sağlayacağını söyleyerek, 'Bursaspor için çok önemli bir isim. Oyunculara yaşadıklarını aktarmak için geldi. Elini taşın altına soktu. Fayda sağlayacağını düşünüyorum' dedi.

Bursaspor Teknik Sorumlusu Nedim Vatansever, Teknik Menajerlik görevine getirilen Murat Sözkesen'in takıma fayda sağlayacağını söyleyerek, "Bursaspor için çok önemli bir isim. Oyunculara yaşadıklarını aktarmak için geldi. Elini taşın altına soktu. Fayda sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Nedim Vatansever, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Vatansever, Nazilli Belediyespor yenilgisini cumartesi günü evlerinde oynayacakları Altınordu maçında telafi etmek istediklerini söyledi. Ankaraspor maçındaki birlik görüntüsünü vermeleri halinde yapmayacakları bir şey olmadığını aktaran genç çalıştırıcı, "Oyuncularımız, Nazilli maçının son yarım saatinde iyi mücadele ettiler. Böyle oynadıkları zaman yapamayacakları şey yok. Bu çocuklara güveniyoruz. Altınordu maçıyla beraber Ankaraspor maçındaki görüntüyü sahaya yansıtmak istiyoruz. Altınordu da genç bir takım. İki beklerini çok çıkarıyorlar. Kaybettikleri maçları bir farkla kaybettiler. Son ana kadar mücadele ediyorlar. Biz de son ana kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Roberto Baggio örneği!

Nazilli Belediyespor karşılaşmasında penaltı atışından yararlanamayan takım kaptanlarından Çağatay Yılmaz ile de görüştüğünü ve bu takım için önemine vurgu yaptığını dile getiren Nedim Vatansever, "Çağatay toparlandı. Antrenmandan önce sohbet ettik. Ona da söyledim. Penaltı kaçar. Dünya Kupası finalinde Baggio kaçırdı penaltı. Biz Bursaspor'uz, bir tane fazla atacağız ama bu hafta olmadı. Üretmeye devam edeceğiz. Çağatay'a 'Sen bu takımın liderisin' dedik" ifadelerini kullandı.

Berat Altındiş, Altınordu'ya karşı yok!

Bursaspor'da Ankaraspor maçında sakatlanan ve 10 gün sahalardan uzak kalacağı açıklanan Berat Altındiş'in cumartesi günü oynanacak Altınordu maçında da forma giyemeyeceği öğrenildi.

21 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak Nedim Vatansever, "Berat Altındiş bu haftada da yok. Santrforda Eren, Alperen ve biraz Çağatay olabilir. Her arkadaşımıza çok güveniyoruz" dedi.

"Elini taşın altına soktu"

Bursaspor Teknik Sorumlusu Nedim Vatansever, Teknik Menajerlik görevine getirilen Murat Sözkesen'in takıma fayda sağlayacağını söyledi. Konuyla ilgili konuşan Vatansever, "PAF takımdan A takıma çıktığımızda Murat abi bize çok sahip çıktı, destek oldu. Bursaspor için çok önemli bir isim. Oyunculara yaşadıklarını aktarmak için geldi. Elini taşın altına soktu. Fayda sağlayacağını düşünüyorum" şeklinde düşüncesini belirtti. - BURSA