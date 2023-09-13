Bursaspor, Tarım ve Peyzaj A.Ş. ile forma sponsorluğu anlaşması yaptı

Bursaspor Kulübü, forma göğüs sponsoru Tarım ve Peyzaj A.Ş.'yi basına tanıttı. Kulüp, bu anlaşmadan 3.6 milyon TL gelir elde edecek.

Bursaspor Kulübü, forma göğüs sponsoru Tarım ve Peyzaj A.Ş.'yi basına tanıttı. Yeşil-beyazlı kulüp bu anlaşmadan 3.6 milyon TL gelir elde edecek.

Bursaspor'un 2023-2024 forma göğüs sponsoru olan Tarım ve Peyzaj A.Ş. ile olan lansman bugün gerçekleştirildi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılan lansmana Başkan Recep Günay, Altyapıdan ve Stadyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Samet İlhan ile Tarım ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Semih Bolat katıldı. Başkan Recep Günay yaptığı açıklamada, "Bursaspor sayesinde bir yerlere gelen kişilerin Bursaspor'u terk ettiğini görüyoruz. Böylesine zor bir günde Bursaspor'a sahip çıkan Tarım ve Peyzaj A.Ş.'ye teşekkür ederim" dedi.

Semih Bolat: "Bursaspor bizim göz bebeğimiz"

Tarım ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Semih Bolat ise, "Bursa Büyükşehir Belediye istişari olarak, Başkanımız Alinur Aktaş'ın talimatlarıyla sezon sonuna kadar Bursaspor göğüs sponsoruluğunu almış bulunmaktayız. Bursaspor'umuza fayda sağlamasını temenni ediyorum. İnşallah hayırlı bir sezon olur. Takıma ve yönetime başarılar diliyoruz. Göz bebeğimiz Bursaspor'un her zaman yanındayız" dedi. Bolat ayrıca, "2 senedir Bursaspor Kulübü'müze destek oluyorduk. Şort ve göğüste yer de aldık. 3,6 milyon TL'lik bir katkımız oldu. Malzeme noktasında da yardımlarımı ve desteğimiz sürecek" ifadelerini kullandı. - BURSA