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Bursaspor, Şampiyonluğunu İlan Etti, Taraftarlar Sokaklara Döküldü

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TFF 3. Lig'de Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor, lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar, şampiyonluk coşkusuyla Bursa'nın sokaklarını doldurdu.

- Bursasporlu taraftarlar şampiyonluk coşkusuyla sokaklara akın etti

BURSA - TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftada deplasmanda karşılaştığı Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor, şampiyonluğunu ilan etti. Ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluk coşkusu yaşayan Bursasporlu taraftarlar, sokaklara döküldü.

TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftada Bursaspor, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar bu sonuçla lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. TFF 2. Lig'e yükselen Bursaspor'u destekleyen taraftarlar, sokaklara çıktı. Ellerinde bayraklarıyla Bursa'nın merkezine akın eden vatandaşlar, "Şampiyon geri geliyor. Fenerbahçe şampiyon olmadan biz olacağız" diye konuştu.

Taraftarlar kutlama için şehrin simgelerinden Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Heykel'e akın etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - Spor
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