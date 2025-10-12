Bursaspor, Menemen FK'yı 3-0 Mağlup Etti
TFF ikinci lig Kırmızı grup mücadelesinde Bursaspor, sahasında Menemen FK'yı 3-0 yenerek 2 hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı. Goller Ertuğrul Furat, Hakkı Türker ve Sertaç Çam'dan geldi.
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu
HAKEMLER: Seyfettin Alper Yılmaz, Şükrü Çavcı, Burak Bakırtaş
BURSASPOR: Anıl Atağ, Alperen Babacan(dk 38 Ertuğrul Furat), Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yakıcı, Barış Gök, Musa Çağıran (dk 87 Ahmet Hakan Atış), Sertaç Çam, İlhan Depe ( dk 46 Zeki Dursun), Tunahan Ergül (dk 60 Sefa Narin), Hakkı Türker, Hamza Gür
MENEMEN FK: Yusuf Karagöz, Eyüp Poyraz, Onur Akdeniz, Batuhan Özduran, Hakan Özkan, Fırat Arslan (Alican Özfesli), Emre Keskin (dk 90 Erkan Gövercin), Yiğit Kerem (dk 73 Hakan Selim Fırat), Efe Taylan Altunkara (dk 82 Yunus Emre Karagöz), Seçim Can Koç, Baran Demiroğlu (dk 90 Alper Efe Pazar)
GOLLER: Dk 41 Ertuğrul Furat, dk 84 Hakkı Türker, dk 90+8 Sertaç Çam (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Onur Akdeniz, Fırat Arslan (Menemen FK), Sertaç Çam, Barış Gök (Bursaspor)
