Bursaspor, Menemen FK'yı 3-0 Mağlup Etti

Bursaspor, Menemen FK'yı 3-0 Mağlup Etti
Güncelleme:
TFF ikinci lig Kırmızı grup mücadelesinde Bursaspor, sahasında Menemen FK'yı 3-0 yenerek 2 hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı. Goller Ertuğrul Furat, Hakkı Türker ve Sertaç Çam'dan geldi.

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu

HAKEMLER: Seyfettin Alper Yılmaz, Şükrü Çavcı, Burak Bakırtaş

BURSASPOR: Anıl Atağ, Alperen Babacan(dk 38 Ertuğrul Furat), Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yakıcı, Barış Gök, Musa Çağıran (dk 87 Ahmet Hakan Atış), Sertaç Çam, İlhan Depe ( dk 46 Zeki Dursun), Tunahan Ergül (dk 60 Sefa Narin), Hakkı Türker, Hamza Gür

MENEMEN FK: Yusuf Karagöz, Eyüp Poyraz, Onur Akdeniz, Batuhan Özduran, Hakan Özkan, Fırat Arslan (Alican Özfesli), Emre Keskin (dk 90 Erkan Gövercin), Yiğit Kerem (dk 73 Hakan Selim Fırat), Efe Taylan Altunkara (dk 82 Yunus Emre Karagöz), Seçim Can Koç, Baran Demiroğlu (dk 90 Alper Efe Pazar)

GOLLER: Dk 41 Ertuğrul Furat, dk 84 Hakkı Türker, dk 90+8 Sertaç Çam (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Onur Akdeniz, Fırat Arslan (Menemen FK), Sertaç Çam, Barış Gök (Bursaspor)

TFF ikinci lig Kırmızı grupta ligin 8'inci haftasında sahasında Menemen FK'yı ağırlayan Bursaspor rakibini 3-0 mağlup ederek 2 hafta aradan sonra yeniden galibiyet yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
