Bursaspor Kulübü yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'i ziyaret etti. Ziyarette altyapı faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu ve Oğuz Çetin'e Bursaspor forması hediye edildi.

Bursaspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'e ziyarette bulundu.

Bursaspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dış İlişkilerden ve Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Turan Cesur, Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Samet İlhan, Altyapı Sorumlumuz İbrahim Kaçal veGençlik Geliştirme Program Sorumlumuz Okan Yılmaz,Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'e ziyarette bulundu. Gerçekleşen ziyarette altyapı faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Yönetim Kurulumuz ziyaretinardından Oğuz Çetin'e isminin yazılı olduğu16 numaralı formamızı hediye etti" ifadeleri kullanıldı. - BURSA