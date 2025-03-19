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Bursaspor, Kırşehir FSK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bursaspor, Kırşehir FSK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bursaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Kırşehir FSK maçı hazırlıkları kapsamında antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetimindeki futbolcular, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bursaspor, cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına devam etti.

Bursaspor, sahasında Kırşehir FSK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Adem Çağlayan gözetiminde akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve topa sahip olma oyunlarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde dar alanda çift kale maçlar yaptı. Yeşil-beyazlılar, Kırşehir FSK maçı hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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