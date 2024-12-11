Bursaspor, Karşıyaka Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bursaspor bugün yaptığı antrenmanla Karşıyaka maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor, sahasında Karşıyaka ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas istasyonlarıyla devam etti. İkinci bölümde sonuçlandırma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçlar yaparak tamamladı. Yeşil-beyazlılar, Karşıyaka maçı hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - BURSA