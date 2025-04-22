Bursaspor, Karşıyaka Maçı Hazırlıklarına Başladı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor, ligin son maçında 26 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te İzmir'de Karşıyaka'ya konuk olacak.

Bursaspor deplasmanda Karşıyaka ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Adem Çağlayan gözetiminde akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas, topa sahip olma ve dayanıklılık çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde dar alanda çift kale maçlar yaptı. Timsahlar, Karşıyaka maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - BURSA