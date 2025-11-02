Haberler

Bursaspor, Kahramanmaraşspor'u 2-1 Mağlup Etti

Bursaspor, Kahramanmaraşspor'u 2-1 Mağlup Etti
Güncelleme:
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bursaspor, evinde Kahramanmaraşspor'u uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

STAT: Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu

HAKEMLER: Mustafa Ünver, Buğra Can Semercioğlu, Hüseyin Can

BURSASPOR: Anıt Atağ, Hamza Gür, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı (Dk 90+5 Alperen Babacan), Barış Gök, Hakkı Türker (Dk 82 Ahmet Hakan Atış), Tunahan Ergül (Dk 63 Zeki Dursun), İlhan Depe, Sefa Narin, Sertaç Çam (Dk 47 Ertuğrul Furat), Muhammed Demir(Dk 90+6 Musa Çağıran)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Aydın Bağ, Serdar Cansu, Burak Kavlak, Hasan Hatipoğlu, Bülent Uzun, Muhammet İmre, Muhammed Akarslan, Hüseyin Eray Karataş (Dk 90+2 Arda Çolak), Suat Kaya (Dk 70 Kerem Kaya), Alihan Tunçer (Dk 87İsmail Erdoğan), Kemal Rüzgar

GOLLER: Dk. 47 İlhan Depe, Dk. 90+3 Muhammed Demir ( Bursaspor ), Dk. 50 Burak Kavlak ( Kahramanmaraşspor )

SARI KARTLAR: Batuhan Yayıkcı, Muhammed Demir, İlhan Depe ( Bursaspor ), Eray Karataş ( Kahramanmaraşspor )

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 11'inci hafta karşılaşmalarında Bursaspor, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor'u, uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
