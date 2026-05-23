Haberler

Bursaspor'da 4 yıllık yabancı hasreti bitti: Juergen Elitim, resmen Timsah oldu

Bursaspor'da 4 yıllık yabancı hasreti bitti: Juergen Elitim, resmen Timsah oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor, Legia Varşova'dan ayrılan Kolombiyalı orta saha oyuncusu Juergen Elitim'i kadrosuna katarak 4 yıl aradan sonra ilk yabancı transferini gerçekleştirdi.

Yeni sezonda TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Bursaspor, Legia Varşova ile yollarını ayıran Kolombiyalı orta saha oyuncusu Juergen Elitim'i renklerine bağlayarak tarihi bir transfere imza attı.

Kadro yapılanmasında iddialı adımlar atan Bursaspor, transfer perdesini uzun yıllar unutulmayacak bir hamleyle açtı. Yeşil beyazlı yönetim, Polonya ekibi Legia Varşova ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki Kolombiyalı merkez orta saha oyuncusu Juergen Elitim ile el sıkışarak kulübün yeni sezonundaki ilk transferini resmen duyurdu. Bu transfer, yeşil-beyazlı kulübün yakın tarihi açısından da büyük bir dönüm noktası anlamını taşıyor.

En son 2021-2022 sezonunun devre arasında Thievy Bifouma ve Joao Pedro'yu kadrosuna katan Timsah, tam 4 yıl aradan sonra ilk kez yabancı bir futbolcuyu tescil ettirmiş oldu. Kulübün resmi iletişim kanallarından yapılan açıklamada, "Ailemize Hoş Geldin, Juergen Elitim / Welcome to our family, Juergen Elitim" denilerek transfer kamuoyuna ilan edildi.

Geçtiğimiz günlerde borç yükünü büyük oranda eriterek idari bir devrim gerçekleştiren Bursaspor yönetimi, böylece saha içi mühendisliğinde de şampiyonluk hedefinin ilk güçlü temelini atmış oldu. Polonya'da son 3 sezonda sergilediği istikrarlı oyunla dikkat çeken Kolombiyalı futbolcunun, yeşil-beyazlı ekibin yeni sezon hazırlık kampında takıma dahil olacağı bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında ABD'de gözaltına alınan Umut Altaş'ın ses kaydı ortaya çıktı: Katili ellerinize bırakacağım

Gülistan Doku soruşturmasının kilit isminin ses kaydı ortaya çıktı
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

CHP Kurultayı soruşturmasında çok sayıda tutuklama
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı

CHP'de bildiri çatlağı! O başkan imza atmadı, toplantıyı terk etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, danışmanlarıyla İran'ı görüşecek: İyi bir anlaşma ihtimali yüzde 50-50

İran zirvesi için Türkiye iddiası! Trump, Tahran'a seçenekleri sundu
Acun Ilıcalı'nın mutluluk gözyaşları

Tüm ülke onu konuşuyor: İşte o tarihi anlar!
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Bursaspor'dan tarihi transfer: 4 yıl sonra ilk kez yabancı oyuncuya imza attırabildiler

İmzayı attı! Süper Lig'in eski şampiyonundan tarihi transfer
Harry Kane varsa sorun yok! Bayern Münih Almanya Kupası şampiyonu

Yeniden şampiyonlar!
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Roberto Mancini'nin yeni adresi ''%99.9 oranında kesin'' denilerek duyuruldu

Mancini'nin yeni adresi ''%99.9 kesin'' denilerek duyuruldu