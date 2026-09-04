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Bursaspor, Ivan Saranic Transferini Son Saatte Bitirdi

Bursaspor, Ivan Saranic Transferini Son Saatte Bitirdi
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Bursaspor, transfer döneminin son saatlerinde Hırvat ekibi NK Istra 1961'den 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ivan Saranic'i kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip, 1'inci Lig'de 5. haftada İstanbulspor'u 4-0 yenerek çıkışını sürdürürken, hücum hattına takviye yaptı. 2003 doğumlu Saranic, 6+2 yabancı kuralı kapsamında genç yabancı statüsünde yer alıyor ve her iki kanatta da oynayabiliyor.

BURSASPOR, transfer döneminin son saatlerinde Hırvatistan ekibi NK Istra 1961'den 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ivan Saranic'i kadrosuna kattı.

1'İNCİ Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, 5. haftada İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek çıkışını sürdürürken, transfer döneminin bitimine kısa süre kala hücum hattına takviye yaptı. Bursaspor, Hırvatistan Ligi ekiplerinden NK Istra 1961 forması giyen Ivan Saranic ile anlaşma sağladığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1'inci Lig için belirlediği 6+2 yabancı kuralı kapsamında genç yabancı statüsünde yer alan 2003 doğumlu futbolcu, hücum hattında her iki kanatta da görev yapabiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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