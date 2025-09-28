Bursaspor, Isparta 32 Spor'a Yenilerek İlk Defa Kaybetti

Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Isparta 32 Spor'a 1-0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini tattı.

Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 6. haftasında sahasında Isparta 32 Spor ile karşılaştı. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'ndaki mücadelede yeşil-beyazlılar rakibine 1-0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

Karşılaşmayı Şanlıurfa bölgesi hakemi Yusuf Adnan Kendirciler yönetti. Yardımcılıklarını Hasan Hüseyin Tetik ve Ogün Keleş yaparken, dördüncü hakem ise Tayfun Sarı oldu.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçen karşılaşmanın 64. dakikasında hızlı gelişen Isparta 32 Spor atağında ceza sahasında topla buluşan Baran Başyiğit, uzak köşeye yaptığı şık vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu da belirledi.

Oyuncu değişiklikleri ve sakatlık

Bursaspor'da 56. dakikada Tayfun Aydoğan sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yerine Hakkı Türker dahil olurken, Tunahan Ergül de kenara alındı ve Muhammet Zeki Dursun sahaya girdi. 68. dakikada ise Sefa Narin yerini Muhammet Demir'e bıraktı. Hücumda aradığı golü bulamayan yeşil-beyazlılar, son bölümdeki çabalarına rağmen eşitliği sağlayamadı.

Kadrolar

Bursaspor: Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Sefa Narin, Tayfun Aydoğan, Sertaç Çam, İlhan Depe, Barış Gök, Tunahan Ergül, Emrehan Gedikli

Teknik Direktör: Adem Çağlayan

Isparta 32 Spor: Onur Can Özdemir, Kamil İçer, Ertuğrul Kurtuluş, Kaan Yüksel, Ziya Alkurut, Baran Başyigit, Alperen Pak, İsmail Hakkı Doğan, Hasan Kaya, Hüseyin Öztürk, Kerem Baykuş

Teknik Direktör: Bülent Akan - BURSA