Bursaspor, Fethiyespor'u 3-0 Mağlup Etti

TFF 2. Lig'in 13. haftasında Matlı Stadyumu'nda taraftarının desteğini arkasına alan Bursaspor, etkili oyunu ve erken gelen gollerle Fethiyespor'u 3-0 mağlup ederek haftayı moral depolayan bir galibiyetle kapattı.

TFF 2. Lig 13. hafta mücadelesinde Bursaspor, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Fethiyespor'u konuk etti. Karşılaşma boyunca oyun üstünlüğünü koruyan yeşil beyazlılar, sahadan 3-0'lık net skorla ayrıldı. Müsabakayı İstanbul bölgesi üst klasman hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetirken, yardımcılıklarını İsmail Semih İleri ve Ömer Akman, dördüncü hakemliğini ise Sinan Özcan üstlendi.

Karşılaşmanın ilk anlarından itibaren tempolu bir oyun ortaya koyan Bursaspor, 7. dakikada Fethiyespor savunmasının uzaklaştıramadığı topu değerlendirdi. Muhammet Demir'in arka direğe gönderdiği topa iyi yerleşen Sertaç Çam skoru 1-0 yaptı. 30. dakikada sağ çizgiye inen Sertaç Çam'ın ortasında İlhan Depe kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.

Bursaspor ikinci yarıda da hız kesmedi

İkinci yarıya da etkili başlayan Bursaspor, 60. dakikada bir kez daha sahne aldı. Sertaç Çam'ın çizgiye inerek gönderdiği tehlikeli ortada topa yükselen Muhammet Demir, klas kafa vuruşuyla skoru 3-0'a getirdi.

Fethiyespor zaman zaman tehlike olsa da özellikle 58. dakikada Muhammed Enes Erdem'in aşırtma vuruşunda kaleci Kerem Matışlı kritik bir kurtarış yaparak farkın kapanmasına izin vermedi.

Kadrolar

Bursaspor: Kerem Matışlı, Hamza Gür, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Hakkı Türker, Tunahan Ergül, İlhan Depe, Ertuğrul İdris Furat, Sertaç Çam, Muhammet Demir.

Fethiyespor: Arda Akbulut, Samet Asatekin, Onur Atasayar, Oğuz Yılmaz, Şahan Akyüz, Berat Satır, Muhammed Gönülaçar, Cihan Kazan, Uğur Ayhan, Muhammet Enes Erdem, Bera Çeken. - BURSA