Haberler

Bursaspor, Fethiyespor'u 3-0 Mağlup Etti

Bursaspor, Fethiyespor'u 3-0 Mağlup Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig'in 13. haftasında Bursaspor, Matlı Stadyumu'nda Fethiyespor'u 3-0 yenerek moral depoladı. Maçta Bursaspor'un etkili oyunu ve erken goller dikkat çekti.

TFF 2. Lig'in 13. haftasında Matlı Stadyumu'nda taraftarının desteğini arkasına alan Bursaspor, etkili oyunu ve erken gelen gollerle Fethiyespor'u 3-0 mağlup ederek haftayı moral depolayan bir galibiyetle kapattı.

TFF 2. Lig 13. hafta mücadelesinde Bursaspor, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Fethiyespor'u konuk etti. Karşılaşma boyunca oyun üstünlüğünü koruyan yeşil beyazlılar, sahadan 3-0'lık net skorla ayrıldı. Müsabakayı İstanbul bölgesi üst klasman hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetirken, yardımcılıklarını İsmail Semih İleri ve Ömer Akman, dördüncü hakemliğini ise Sinan Özcan üstlendi.

Karşılaşmanın ilk anlarından itibaren tempolu bir oyun ortaya koyan Bursaspor, 7. dakikada Fethiyespor savunmasının uzaklaştıramadığı topu değerlendirdi. Muhammet Demir'in arka direğe gönderdiği topa iyi yerleşen Sertaç Çam skoru 1-0 yaptı. 30. dakikada sağ çizgiye inen Sertaç Çam'ın ortasında İlhan Depe kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.

Bursaspor ikinci yarıda da hız kesmedi

İkinci yarıya da etkili başlayan Bursaspor, 60. dakikada bir kez daha sahne aldı. Sertaç Çam'ın çizgiye inerek gönderdiği tehlikeli ortada topa yükselen Muhammet Demir, klas kafa vuruşuyla skoru 3-0'a getirdi.

Fethiyespor zaman zaman tehlike olsa da özellikle 58. dakikada Muhammed Enes Erdem'in aşırtma vuruşunda kaleci Kerem Matışlı kritik bir kurtarış yaparak farkın kapanmasına izin vermedi.

Kadrolar

Bursaspor: Kerem Matışlı, Hamza Gür, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Hakkı Türker, Tunahan Ergül, İlhan Depe, Ertuğrul İdris Furat, Sertaç Çam, Muhammet Demir.

Fethiyespor: Arda Akbulut, Samet Asatekin, Onur Atasayar, Oğuz Yılmaz, Şahan Akyüz, Berat Satır, Muhammed Gönülaçar, Cihan Kazan, Uğur Ayhan, Muhammet Enes Erdem, Bera Çeken. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
İtalya'da tüm manşetler Kenan Yıldız

Tüm ülke onu konuşuyor
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
Sahnede duygusal anlar! Bilal Erdoğan babasıyla önce tokalaştı sonra...

Sahnede duygusal anlar! Babasıyla önce tokalaştı sonra...
Otomobilin baraj gölüne uçtuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! 3 gence mezar olan araç baraja böyle uçtu
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş

Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş
Bayraktar KIZILELMA dünyada ilke imza attı

Bayraktar KIZILELMA dünyada bir ilke imza attı
CHP lideri Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu

Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var
Mourinho'nun zaman geçirmek için yaptığı şey inanılmaz

Zaman geçirmek için yaptığı şey inanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.