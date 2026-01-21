Bursaspor'da Emrehan Gedikli ile yollar ayrıldı

Yeşil-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki futbolcu Emrehan Gedikli ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığını kamuoyuna duyurdu.

Bursaspor, profesyonel futbolcu Emrehan Gedikli ile yolların ayrıldığını resmi açıklamayla duyurdu. Yeşil-beyazlı kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, ayrılığın karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiği ifade edildi.

22 yaşındaki genç futbolcu, kariyerine Almanya'da Bayer Leverkusen altyapısında başladı. Türkiye'ye dönüşünün ardından sırasıyla Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor formaları giyen Emrehan Gedikli, son olarak Bursaspor kadrosunda yer aldı.

Genç oyuncunun bundan sonraki kariyerine hangi takımda devam edeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. - BURSA