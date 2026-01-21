Haberler

Bursaspor'da Emrehan Gedikli ile yollar ayrıldı

Güncelleme:
Yeşil-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki futbolcu Emrehan Gedikli ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Genç futbolcu kariyerine Almanya'da başladıktan sonra Türkiye'ye dönmüş ve Bursaspor kadrosuna katılmıştı.

22 yaşındaki genç futbolcu, kariyerine Almanya'da Bayer Leverkusen altyapısında başladı. Türkiye'ye dönüşünün ardından sırasıyla Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor formaları giyen Emrehan Gedikli, son olarak Bursaspor kadrosunda yer aldı.

Genç oyuncunun bundan sonraki kariyerine hangi takımda devam edeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
