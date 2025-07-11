Bursaspor'dan Transfer Gelişmeleri: İki Futbolcu ile Yol Ayrımı

Bursaspor'dan Transfer Gelişmeleri: İki Futbolcu ile Yol Ayrımı
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TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, Furkan Özyapı ve Abdullah Tazgel ile yollarını ayırdığını duyurdu. Furkan Saki, gelişimi için Nilüfer FK'ya kiralandı. Kulüp, her iki oyuncuya da geçmişteki katkıları için teşekkür etti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, Furkan Özyapı ve Abdullah Tazgel ile yollarını ayrıldığını, Furkan Saki'nin ise Nilüfer FK'ya kiralandığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcular Furkan Özyapı ve Abdullah Tazgel'e kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor; kariyerlerinin bundan sonraki dönemlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Furkan Saki de, düzenli forma şansı bulması ve gelişimini sürdürmesi adına pilot takım Nilüfer FK'ya kiralandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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