Haberler

Bursaspor'dan Başkan Enes Çelik'e Doğum Günü Kutlaması

Bursaspor'dan Başkan Enes Çelik'e Doğum Günü Kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor, Kırklarelispor maçı hazırlıkları sırasında Başkan Enes Çelik'in doğum gününü sürpriz bir kutlama ile hatırladı. Futbolcular ve teknik ekip, Çelik'e iyi dileklerini iletti.

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 7. haftasında oynayacağı Kırklarelispor maçı hazırlıklarına devam ederken, antrenman sonrası Başkan Enes Çelik'in doğum günü kutlandı.

Bursaspor, ligin 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Kırklarelispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Çalışma, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleri yaptı. İdman, taktik ağırlıklı çalışmalar ve dar alan oyunlarıyla tamamlandı.

Başkan Enes Çelik'e doğum günü sürprizi

Antrenman sonrasında yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, Başkan Enes Çelik'in doğum gününü kutladı. Çelik, bu anlamlı jest için teşekkür ederek, kendisine iletilen iyi dileklerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bursaspor camiası, Başkan Enes Çelik'e sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Dışişleri'nden Sumud Filosu'ndaki Türklerle ilgili açıklama

Sumud'daki Türkler ne zaman serbest kalacak? Bakanlıktan açıklama var
Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlığına el konuldu, şirketlerine kayyum atandı

İtirafçı iş insanının şirketlerine kayyum! Mal varlıklarına el konuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Valisi Gül: 17 kişi panikle yaralandı, yıkım yok

İstanbul Valisi depremin ilk bilançosunu paylaştı! Yaralılar var
Metin Akpınar'a yeni şok! Kızı, ünlü ismin ağabeyi olduğunu iddia etti

Metin Akpınar'a yeni şok! Kızı, ünlü ismin ağabeyi olduğunu iddia etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.