Bursaspor'dan Başkan Enes Çelik'e Doğum Günü Kutlaması

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 7. haftasında oynayacağı Kırklarelispor maçı hazırlıklarına devam ederken, antrenman sonrası Başkan Enes Çelik'in doğum günü kutlandı.

Bursaspor, ligin 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Kırklarelispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Çalışma, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleri yaptı. İdman, taktik ağırlıklı çalışmalar ve dar alan oyunlarıyla tamamlandı.

Başkan Enes Çelik'e doğum günü sürprizi

Antrenman sonrasında yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, Başkan Enes Çelik'in doğum gününü kutladı. Çelik, bu anlamlı jest için teşekkür ederek, kendisine iletilen iyi dileklerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bursaspor camiası, Başkan Enes Çelik'e sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diledi. - BURSA