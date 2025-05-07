AYM'den Sokak Hayvanları Yasası'nın iptal istemine ret

AYM'den sokak hayvanları yasasına ilişkin karar
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Devlet Bahçeli 99 gün sonra TBMM'de! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti

Bahçeli 99 gün sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti

Bursaspor'da Kombine Satışları 26 Bini Geçti

Bursaspor'da Kombine Satışları 26 Bini Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, kombine satışlarının 26 bini geçtiğini belirterek, 14 bin biletin kaldığını ve transferler açıklandığında tüm biletlerin tükeneceğini düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, loca satışlarının devam ettiğini ve kulüp tesislerinde iyileştirmeler yapıldığını açıkladı.

BURSASPOR Başkanı Enes Çelik, "2027-2028 sezonu için loca satışlarımız devam ediyor. Kombine satışlarımız 26 bini geçti. 14 bin bilet kaldı. Transferler açıklandığında tüm biletlerin tükeneceğini düşünüyorum" dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen basın toplantısına katılan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, yeşil-beyazlıların zor ama başarılı bir sezon geçirdiğini belirterek, "Gerek deplasmanda, gerek sahada, kolay bir sezon geçirmedik. Geçen yıl burada çok az mikrofon vardı, şimdi 10 tane mikrofon saydım. Hedefimiz daha fazla medya ilgisi, daha fazla etkileşim. Bu sene yetişmeyecek ama 2027-2028 sezonu için loca çalışmasını, önümüzdeki nisan ayında başlatmayı planlıyoruz. Zeminle ilgili de ciddi iyileştirmeler yapıyoruz. Konser alanlarında da zemin yenileniyor ve anlaşmalar yapıldı. Doğal çim kullanacağız" diye konuştu.

'TRANSFERLER AÇIKLANDIĞINDA TÜM BİLETLERİN TÜKENECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Kombine satışlarının 26 bini geçtiğini ve kalan 14 binin de tükeneceğini söyleyen Çelik, "Loca satışlarımız devam ediyor. Kombine satışlarımız 26 bini geçti. Kulüp personelimizin bilet satışıyla uğraşmasını istemiyorum. 40 bin kombineyi satalım, localarımızı satalım, sadece şeref tribününe gelecek olan misafirlerimiz ağırlayalım. 14 bin bilet kaldı. Transferler açıklandığında tüm biletlerin tükeneceğini düşünüyorum. Bursaspor taraflarları bunu da başaracak" ifadelerini kullandı.

TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, düzenlenen toplantının sonunda Bursaspor Kulüp Başkanı Enes Çelik'e plaket takdim etti. Ekmekçi, Bursaspor'un gösterdiği başarılı performans ve kulübün geleceğine yönelik katkıları için Çelik'e teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski futbolcu Ümit Karan cezaevine gönderildi

Ümit Karan cezaevine gönderildi
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık gözaltına alındı

Erdoğan'ın sözlerinden sonra emniyet harekete geçti! Gözaltına alındı
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.