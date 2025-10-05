Haberler

Bursaspor'da Çalkantılı Gelişme: Teknik Direktör ve Sportif Direktör Görevden Alındı

Nesine 2. Lig ekibi Bursaspor, teknik direktör Adem Çağlayan ve sportif direktör Recep Bülbül ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, istifaların yönetim tarafından kabul edildiği duyuruldu.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Adem Çağlayan ve sportif direktör Recep Bülbül ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Adem Çağlayan ve sportif direktör Recep Bülbül'ün istifaları, yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Kendilerine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Spor
