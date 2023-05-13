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Bursaspor'da, çalışmalar devam ediyor

Bursaspor'da, çalışmalar devam ediyor

Spor Haberleri

Bursaspor, salı günü karşı karşıya geleceği Somaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor, salı günü karşı karşıya geleceği Somaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF 2. Lig'in 37. haftasında sahasında Somaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı gözetiminde yapılan idman ısınma ve koordinasyon başladı. İkinci bölümde pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Bursaspor, hazırlıklarını 15 Mayıs Pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Yazıcı Bursaspor Spor Haberler

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