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Bursaspor, Bulvarspor'u 3-0 Mağlup Etti

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TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Bursaspor, sahasında Bulvarspor'u rahat bir oyunla 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Bulvarspor'u 3-0 mağlup etti.

Hakemler: Hakan Yurtseven, Mustafa Güçer, Mehmet Sonay

Bursaspor: Anıl Atağ, Hamza Gür, Mehmet Yiğit, Taha Can Velioğlu, Abdullah Tazgel (Furkan Sakı dk. 86), Sedat Cengiz (Furkan Özyapı dk. 70), Bilal Güney (Yiğitali Bayrak dk. 46), Musa Çağıran, İlhan Depe, Ahmet İlhan Özek (Bora Yılmaz dk. 88), Muhammet Demir (Mücahit Can Akçay dk. 70)

Teknik Direktör: Pablo Martin Batalla

Bulvarspor: Emirhan Emir, Fatih Kızılay, Erkin Kocakahya, Deniz Solmaz, Hasan Güleryüz (Bartu Ermiş dk. 77), Enes Ersoy Öztürk (Anıl Emre Yılmaz dk. 66), Salim Farsak, Kaan Güldü, Görkem Güven (Emin Temel dk. 77), Ayberk Altan (Oğuzhan Köseoğlu dk. 66), Gülhan Üreyen (Tezcan Erdoğan dk. 71)

Teknik Direktör: Oktay Aygül

Goller: Sedat Cengiz (dk. 6), Ahmet İlhan Özek (dk. 55), Mücahit Can Akçay (dk. 88) (Bursaspor)

Sarı kartlar: İlhan Depe, Furkan Özyapı (Bursaspor), Görkem Güven, Deniz Solmaz (Bulvarspor) - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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