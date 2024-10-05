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Bursaspor Basketbol, Manisa Basket'i Deplasmanda Geçti

Bursaspor Basketbol, Manisa Basket'i Deplasmanda Geçti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Bursaspor Basketbol, deplasmanda Manisa Basket'i 81-73'lük skorla yenerek sezona galibiyetle başladı.

Salon: Muradiye

Hakemler: Can Mavisu, Alper Altuğ Köselerli, Uğur Akyıldız

Manisa Basket: Pickett 2, Lee 12, Echodas 14, Freeman 9, Yunus Emre Sonsırma 14, Besson 15, White Jr. 2, Leon Apaydın 2, Ahmet Safa Yılmaz 3, Cengizhan İvedi

Bursaspor Basketbol : Brown 18, Michineau 20, Grantham 9, Sharma 7, Mutaf 12, Pipes, Ömer Utku Al 6, Gavrilovic 4, Berkay Candan 5, Nusret Yıldırım

1. Periyot: 19-22

Devre: 31-41

3. Periyot: 53-56

5 faulle çıkan: 34.49 Gavrilovic ( Bursaspor Basketbol )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Bursaspor Basketbol, deplasmanda Manisa Basket'i 81-73 yendi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor

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