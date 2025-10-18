Bursaspor Basketbol, Glint Manisa'yı 84-69 Mağlup Etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında Glint Manisa Basket'i 84-69'luk skorla yendi. Maçta öne çıkan oyuncular arasında Parsons ve Childress yer aldı.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Musa Kazım Çetin
BURSASPOR BASKETBOL: Childress 15, Parsons 16, Göksenin Köksal 2, Berk Can Akın 13, Delaurier 5, Crawford 11, Yesukan Onar 3, King 6, Konontsuk 5, Nnoko 8.
GLİNT MANİSA BASKET: Scrubb 6, Smith 6, Yiğit Onan 9, Mintz 16, Altan Çamoğlu 11, Johnson 13, Buğra Çal 3, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu 2, Zemaitis 3.
1'İNCİ PERİYOT: 19-20
DEVRE: 36-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-47
