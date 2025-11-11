Haberler

Bursaspor Basketbol'da Yeni Başantrenör Ahmet Çakı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Bursaspor Basketbol, başantrenör Nenad Markovic ile yollarını ayırarak Ahmet Çakı ile anlaştı. Kulüp, Markovic'e emekleri için teşekkür etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Basketbol'da başantrenör Nenad Markovic'in yerine Ahmet Çakı getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Nenad Markovic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı kaydedildi.

Markovic'e görev süresi boyunca kulübe verdiği emekler için teşekkür edilen açıklamada, şunlar belirtildi:

"Kulübümüz, başantrenörlük görevi için Ahmet Çakı ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil beyaz renkler altında başarılar diliyor, Bursaspor ailesine hoş geldin diyoruz."

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Spor
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı

Aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor

Küçük Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor
Adı bahis skandalına karışan Ersin Destanoğlu esti gürledi

Adı bahis skandalına karışan Ersin esti gürledi
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı

Aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
Bakanlıktan hastane randevusu alacak vatandaşlara kritik uyarı

Hastane randevusu alacaklar dikkat! Bakanlıktan kritik bir uyarı var
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bandırma açıklarında demirleyen gemide skandal: İnekler susuzluktan boruları yaladı

Utanç tablosu Türkiye'den! Susuzluktan boruları yaladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.