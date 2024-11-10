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Bursaspor Basketbol, Bahçeşehir Koleji'ni Mağlup Etti

Bursaspor Basketbol, Bahçeşehir Koleji'ni Mağlup Etti
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Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 92-80'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Memet Can YEŞİLBAŞ/ BURSA,

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Burak Yılmaz

BURSASPOR BASKETBOL: Sarper David Mutaf 24, David Michineau 23, Jaylon Brown 21, Alexandre Gavrilovic 11, Donte Grantham 10, Josh Sharma 3

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Sehmus Hazer 16, Tai Odiase 13, Jaleen Smith 11, Mateusz Ponitka 10, Tyler Cavanaugh 10, Marko Simonovic 7, Axel Bouteille 6, Egehan Arna 5, Furkan Haltali 2

1'İNCİ PERİYOT: 21-21

DEVRE: 39-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-66

Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 92-80'lik skorla mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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