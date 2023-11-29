Bursaspor Başkanı Recep Günay, Kulübün Kapatılacağı İddialarına Açıklık Getirdi

2009-2010 sezonu Süper Lig şampiyonu Bursaspor, 13 yılda kötü yönetilmesi ve borcunun artması gibi sebeplerden TFF 2'nci Lig'e kadar düştü. Kulübün borcunun yaklaşık 1.5 milyar TL olduğunu söyleyen Bursaspor Başkanı Recep Günay, sosyal medyada, kötü gidişatın ardından Bursaspor'un kapatılacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi.

Bursaspor'u zarara uğratan kişilerin olayı kapatmak için kulübün kapanmasını istediğini öne süren Başkan Günay, "Doğrudan kapatılma gibi bir durum değil. Bursaspor Kulübü'nün yaklaşık 1.5 milyar TL borcu var. Bir de Bursaspor derneğinin vermediği yetkilerle, hukuk dışı kaybolan parası ve gayrimenkulü var. Bunlar araştırılmasın ve yapanların yanına kar kalsın, kulübün de borcu piyasada boşta kalsın. Kulüp kapandığında hiç kimse alacağını alamayacak, kimse kulüp üzerinden rant sağlayamayacak, bu kulübü zarara uğratan insanlar da sorumluluktan kurtulmuş olacaktı. Kendilerinden olan adamlarla 3-4 yönetim devam ettiler, başka birisi gelip bu dosyaları açarsa gerçekler ortaya çıkmasın diye kulübü kapatma yoluna gittiler" diye konuştu.

"BİZ ADAY OLMASAYDIK BU KULÜP KAPANMIŞTI"

Bursaspor kongresinde kimsenin başkan adayı olmamasının kulübün kapatılması için yürütülen bir çalışma olduğunu iddia eden Recep Günay "Farkındaysanız 2.5 ay kimse Bursaspor Kulübü'ne başkan adayı olmadı. Kimse sonu olmayan bu kulübün başına gelip suça ortak olmak istemedi. Biz aday olmasaydık bu kulüp kapanmıştı, çünkü yönetmeliğe göre 2 kongrede yönetim kurulu oluşmazsa o dernek fesih oluyor. Üzerinde bulunan bütün demirbaşları da aynı faaliyeti gösteren başka bir derneğe devrediliyor. Bu en güzel kurtuluş yoluydu ancak Bursaspor'un hatırası, şampiyonlar ligi geliri, şampiyonluk geliri elden gitmiş oluyor. Bursaspor tamamen ortadan kalkmış oluyor" şeklinde konuştu.

Bursaspor'un 1.5 milyar TL'lik borcunun mevcut şartlarda kapanmasının mümkün olmadığını vurgulayan Günay, "Biz bu oyunu bozacağız diye geldik. Geldiğimizde Bursaspor Kulübü'nün neden sahipsiz kaldığını belirledik. İlk işimiz İçişleri Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunmak oldu ve 4 aydır oradan inceleme istiyoruz. Bursaspor'un son 10 yılının incelenmesini istedik. Biz bu insanlarla kavga ederek bunun hesabını soramayız, bunu devlet inceleyecek. Açtığımız davalarda, Bursaspor'un üzerinden satılan gayrimenkullere şerh ve tedbir konuldu. Bu davalar bittiğinde usulsüz işlemleri yapan yönetimler kaybedecek. O yönetimler bizim üzerimize saldırdılar. 'Kulüp kapansın, siz de gidin' diyorlar. Biz neden gidelim, çünkü davanın arkasında duruyoruz. Daha öncekilerin yaptığı gibi tehditlerde geri çekilsek ya da para alsak bu kadar üstümüze gelmezlerdi. Bu borçların kapanma şansı yok" açıklamasında bulundu.

"BURSASPOR KAPANIRSA HERKES RAHAT EDECEK"

Kulübü tekrar eski günlerine döndürmek için hukuk mücadelesi verdiklerini belirten Başkan Recep Günay, " Türkiye Futbol Federasyonu, çıkardığı yönetmeliklerle bu kulübün daha önce ligde oynamasına olanak sağlamış. Şimdi 'Böyle bir borcun varsa oynayamazsın' diyor. Bursaspor'un borçları bugünün borçları değil, geçmiş dönemin borcu. 5-6 sene Bursaspor'u bu şartlarda lige almışsın, ceza kesmemişsin. Şimdi neden ceza kesiyorsun ki? Biz birinin ayağının nasırına mı bastık? Bunun puanla ya da maçla ilgisi yok. Biz buradaki rantı ortaya çıkarmaya çalıştığımız için, amaç kulübü susturmak. Bu kulübü direk kapatmaya kimsenin yetkisi yok. Tüm imkanlarını keserek, cezalar vererek, sahaya çıkmasını ve var olmasını önleyerek Bursaspor'u kapatmaya çalışıyorlar. Bursaspor kapanırsa bütün davalar düşecek. Bursaspor kapanırsa herkes rahat edecek. Üzülen taraftar olacak, şehir olacak, biz olacağız. Biz kimseden torpil istemiyoruz, hukuk dışı bir şey istemiyoruz. Biz yasalara uyuyorsak herkesin bu kanunlara uymasını istiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Haksızsak karar verecek olan mahkemelerdir" şeklinde konuştu.