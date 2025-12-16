Enes Çelik'ten Somaspor galibiyeti sonrası sert çıkış

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Somaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada hem takımı ve taraftarı kutladı hem de kendisi hakkında çıkan iddialara sert sözlerle yanıt verdi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Somaspor deplasmanında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, kazanılan üç puanın önemine dikkat çekerken, tribün desteğinin bu başarıdaki payını vurguladı. Karşılaşmada sahaya yansıyan mücadeleden memnuniyet duyduğunu belirten Enes Çelik, özellikle deplasmanda oluşturulan atmosferin altını çizdi.

Birlik, beraberlik ve şehir vurgusu

Göreve geldikleri günden bu yana Bursa'da birlik ve beraberliği sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Çelik, bu anlayışın tribünlere ve sahaya yansıdığını ifade ederek, "Bir buçuk yıldır bu şehirde birlik ve beraberliği sağlamak için yönetim kurulumuz ile birlikte elimizden ne geliyorsa yaptık. Her partiye eşit mesafede kalıp, taraftarımızı kulübün kendisi olarak gördük. Bunun neticesinde çok şükür iki yıldır taraftar rekorları kırdık. Geçtiğimiz sezon yaşadığımız şampiyonluğun ardından bu sezon da şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Bu süreçte yaşanan bazı gelişmelere de değinen Çelik, kendisi hakkında ortaya atılan iddialara sert tepki gösteren Çelik, "Ancak dün kentimizin bir idarecisinin siparişle yaptırdığı şahsım hakkındaki hezeyan ve iftira dolu sipariş haberi yanlışlıkla idarecinin kendi resmi hesabından girerek kendilerini ele verdiler" dedi.

Bursaspor ve itibar mesajı

Bursaspor camiasına ve Bursa kamuoyuna seslenen Enes Çelik, kulüp ve kişisel itibarının kendisi için kırmızı çizgi olduğunu vurguladı. Çelik, "Buradan Bursasporlulara ve Bursalılara sesleniyorum: Benim iki hassas noktam var; Bursaspor ve itibarım. Kulübümüzden aldığı bedava biletlerle stadyumumuzdaki çocuk tribününe gelerek her hafta çocuklarla fotoğraf çektiren, göreve geldiğimiz günden beri kulübümüze hiçbir katkı sunmamış sözde "Bursasporluyum" imajı çizen idareciyi ifşa edip sizlerin önünde rezil edeceğim. Bu da size sözüm olsun" ifadelerini kullandı. - BURSA