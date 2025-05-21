Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Altyapı Destekleri İçin Bakan Bak'ı Ziyaret Etti

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Altyapı Destekleri İçin Bakan Bak'ı Ziyaret Etti
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Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ederek kulübün altyapı projeleri ve destekleri için teşekkür etti. Bakan Bak, Vakıfköy tesislerine yönelik destek sözü verdi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ederek altyapıya verilen destekler için teşekkür etti.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı Ankara'da makamında ziyaret etti. Ziyarette, kulübün altyapı projeleri ve tesisleşme süreci masaya yatırıldı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Enes Çelik, görüşmenin oldukça olumlu geçtiğini belirterek, "Sayın Bakanımıza bugüne verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettik. Kendileri, Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri başta olmak üzere altyapı çalışmalarımıza çok yönlü destek sağlayacaklarını ifade ettiler" dedi.

Bursaspor yönetimi, Vakıfköy'de yapılacak yenileme ve geliştirme çalışmalarını önümüzdeki sezonda hızlandırmayı planlıyor.

Bu görüşme, kulübün altyapı yatırımları açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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