Bursaspor Başkanı Çelik'ten Tema 16 Projesi Açıklamaları

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Tema 16 projesiyle ilgili iddialara, "Kimse baskıyla para vermedi, yazılanların sorumlusu sizsiniz" diyerek tepki gösterdi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Tema 16 projesiyle ilgili ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı. Nezir Asaroğlu'nun kamuoyuna yansıyan eleştirilerine karşılık veren Çelik, projenin detaylarını maddeler halinde paylaştı.

"Arazi bizim değil, ihaleye teklif gelmedi"

Çelik açıklamasında, Tema 16 projesinin yapıldığı arazi kulübe ait olmadığından dolayı yapılan ihaleye hiçbir firmanın katılmadığını belirtti. Bu nedenle projenin herhangi bir müteahhide verilmediğini ve tüm işlemlerin kulübe ait gayrimenkul şirketi üzerinden yürütüldüğünü ifade etti.

"LIK Yapı'dan belge desteği, tek kuruş menfaat yok"

İnşaata başlanabilmesi için gerekli olan üst sınıf iş bitirme belgesini LIK Yapı'nın hiçbir ücret talep etmeden kullandırdığını vurgulayan Enes Çelik, "Bu projeden LIK Yapı firmasının 1 TL menfaati bulunmamaktadır" dedi.

"Kimse baskıyla destek vermedi"

Projeye destek veren herkesin gönüllü olduğunu, hiçbir kişi veya kurumun baskı altında para vermediğini söyleyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

" Bursaspor'a destek olan herkes gönüllü olarak, kendi rızası ile olmuştur. Aksi bir tespitiniz mevcut ise ve baskı altında para verdiğini iddia eden var ise bunu çıkıp açıkladığında koyduğu desteği geri vermeye hemen hazırız. Ancak böyle bir durum söz konusu değil ise bu yazılanın ve iftiranın sorumlusu sizsiniz."

"Gazetecilik, doğruluğu araştırmayı gerektirir"

Çelik, açıklamasının sonunda bazı çevrelerin siyasi hesaplaşmalarını Bursaspor üzerinden yürüttüğünü iddia etti. Gazetecilik adına bilgi geldiğinde bunun doğruluğunun araştırılmasını "Aranızdaki siyasi hesaplaşmaları Bursaspor üzerinden yapmamaya, bir bilgi geldiğinde gazeteciliğin gereği olarak doğruluğunu araştırmaya sizleri davet ediyorum" şeklinde vurguladı. - BURSA