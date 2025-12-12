Bursaspor, Ankara Demirspor'u 4-0 mağlup etti

STAT: Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı

HAKEMLER: Kaan Kara, Mehmet Eren Küçükkeçeci, Anıl Çiftçi

BURSASPOR: Anıl Atağ - Hamza Gür, Ertuğrul Ersoy, Alperen Babacan, Barış Gök, Hakkı Türker (Dk. 86 Enes Çalışkan), Musa Çağıran (Dk. 54 Ahmet Hakan Atış), Tunahan Ergül (Dk. 74 Zeki Dursun), Ertuğrul İdris Furat, Sertaç Çam (Dk. 54 Ali Kerim Yıldız), Muhammet Demir (Dk. 74 Emir Kayacık)

ANKARA DEMİRSPOR: Hüseyin Koç - Eren Tokat (Dk. 16 Taha Atay), Eren Paşahan, Eralp Aydın (Dk. 64 Ömer Talha Nergiz), İsa Halidi, Kadir Subaşı, Hasan Ege Akdoğan, Enes Albak (Dk. 64 Deniz Yaşar), Batuhan Süer, Leon Madi Eckhard Çalışkan, Atakan Dama (Dk. 78 Kerem Vapurluoğlu)

GOLLER: Dk. 8 Hakkı Türker, Dk. 43 Muhammet Demir (P), Dk. 47 ve Dk. 85 Ertuğrul İdris Furat ( Bursaspor )

SARI KARTLAR: Tunahan Ergül, Musa Çağıran ( Bursaspor )

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 15'inci hafta karşılaşmasında Bursaspor, sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekip bu sonuçla puanını 34'e yükseltti. Konuk ekip ise 26 puanla 6'ncı sırada yer aldı.