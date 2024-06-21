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Bursaspor, Ahmet İlhan Özek'i kadrosuna kattı

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Bursaspor Kulübü, transfer tahtasını açtıktan sonra Ahmet İlhan Özek'i transfer ettiğini duyurdu. Başkan Enes Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transferi açıkladı.

Bursaspor Kulübü, Ahmet İlhan Özek'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Bursaspor Kulübü, transfer tahtasını açtıktan sonraki ilk transferini yaptı. Başkanı Enes Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla Ahmet İlhan Özek transferini açıkladı. "Bursaspor ailesine hoş geldin Ahmet İlhan Özel" görseliyle paylaşılan transferle birlikte yeşil-beyazlı takım uzun zaman sonra kadrosuna bir futbolcu transfer etmiş oldu. Başkan Enes Çelik'in duyurusunda sonra Bursaspor Kulübü de sosyal medya hesaplarından bu transferi kamuoyuna duyurdu. Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ahmet İlhan Özek ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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