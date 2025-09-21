Haberler

Bursaspor, Adanaspor'u 6-0 Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bursaspor, deplasmanda Adanaspor'u 6-0 yenerek 5'te 5 yaparak liderliğini devam ettirdi. Maçta İlhan Depe ve Emrehan Gedikli'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 kapatan Bursaspor, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta maçında Bursaspor, deplasmanda Adanaspor'u farklı skorla 6-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta maçında Bursaspor, deplasmanda Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek sezona kusursuz başlangıcını sürdürdü. İstanbul bölgesi hakemi Emrullah Baydar'ın yönettiği karşılaşmada yeşil-beyazlılar ilk yarıyı İlhan Depe ve Emrehan Gedikli'nin golleriyle 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Bursaspor'da Tayfun Aydoğan ve yeniden sahneye çıkan İlhan Depe skoru 4-0'a getirdi. Oyuna sonradan giren Hamza Gür köşe vuruşu sonrası fileleri havalandırarak farkı beşe çıkardı. Skoru belirleyen isim ise kornerden iyi yükselen kaptan Ertuğrul Ersoy oldu: 6-0.

Bu sonuçla Bursaspor, ligde 5'te 5 yaparak liderlik koltuğunu bırakmadı.

Adanaspor: Saffet Vehbi Urhan, Emir Can Aksu, Burhan Tuzun, Cebeli Batuhan Ünal, Görkem Gökçe, Ulaş Uzun, Ömer Faruk Gökalp, Emir Işık, Mirac Akay, Semih İsmail Bakır, Samet Emlik

Yedekler: Talha Eğribayat, Hasan Dağlı, Onur Can Yardım, Arda Bulca, İsmail Solmaz, Türker Kaplan, Mücahit Beliren, Muhammed Tap, Mesut İncekara, Mustafa Talha Öz

Bursaspor: Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Muhammet Zeki Dursun, Tayfun Aydoğan, Sertaç Çam, İlhan Depe, Hakkı Türker, Tunahan Ergül, Emrehan Gedikli

Yedekler: Anıl Atağ, Salih Efe Fidan, Sefa Narin, Musa Çağıran, Barış Gök, Hamza Gür, Enes Çalışkan, Ahmet Berke Ay, Ahmet Hakan Atış, Arda Ahmet Güneş

Teknik Sorumlu: Adem Çağlayan - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
