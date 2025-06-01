Bursaspor, 62. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Bursaspor, 62. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
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Bursaspor, 62. kuruluş yıldönümünü binlerce taraftarla meşaleler yakarak coşkuyla kutladı. Eski Atatürk Stadyumu'nda toplanan taraftarlar, şampiyon takımlarını destekleyerek görsel bir şölen oluşturdu.

Bursaspor 62. kuruluş yıldönümünü binlerce taraftarıyla meşaleler yakarak kutladı.

Bursaspor taraftarı 62. kuruluş yıldönümünde eski Atatürk Stadyumu olan Bursa Millet Bahçesi'nde bir araya geldi. Binlerce taraftar mabetlerinde şarkılar ve besteler söyleyerek şampiyon olarak TFF 2. Lig'e çıkan takımlarını destekledi. Saat 21.16'da işaret fişeklerinin gökyüzüyle buluşmasının ardından binlerce kişi yanlarında getirdikleri meşaleleri yakarak geceyi aydınlattı. Taraftarların meşaleleri adeta görsel şölen oluşturdu.

"Bursaspor 700 bin nüfuslu Bursa'da doğdu"

Eski bakan Faruk Çelik, "62 yıl önce Bursa'nın nüfusu 700 bindi. 700 bin nüfuslu Bursa, Bursaspor'u doğurdu. Kuruluşunun ardından 1967 yılında Süper Lig'e çıktı. O günden bu güne çok önemli başarılar elde etti. Sizin yaşlarınızdayken Muradiye sırtlarından Bursaspor'u izledim. Ne zaman ki imkan sahibi olduk, o zaman çıktık Bursaspor'un önüne düştük. 2008-2009'da Bursaspor'a entrika çekenlere şampiyon olarak cevap verdik. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Ölü taklidi yapanlara haydi Süper Lig'e diyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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