Bursa'da aynı kulübün sporcuları İrem-Abdullah Mingsar çifti, bebeklerini minderde büyütüyor

Bursa'da aynı kulübün sporcuları milli karateci çift, antrenmanları 1 yaşındaki kızlarıyla yapıyor.

Yıldırım Belediyesine ait Karapınar Gençlik Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Mingsar çifti, kızlarıyla geldikleri spor salonunda, hem öğrenci yetiştiriyor hem de şampiyonalara hazırlanıyor.

İkisi de uzun yıllardır karateci olan ve antrenörlük yapan İrem (27) ve Abdullah Mingsar'ın (39), Damla isimli kızı, antrenman esnasında emekliyor, yürüteçle sporcular arasında dolaşıyor.

Annesinin mamasını yedirdiği, uyuttuğu, günlük ihtiyaçlarını giderdiği Damla, minderde, karateciler arasında büyüyor.

"Motor özelliklerini geliştiriyor"

Anne İrem Mingsar, AA muhabirine, uzun yıllardır karate branşıyla ilgilendiğini ve "Kyokushin" branşında Türkiye'ye ilk madalya getiren kadın sporcu olduğunu söyledi.

Dünya ve Avrupa üçüncülüğünün bulunduğunu, ayrıca Balkan dereceleri ile Türkiye şampiyonlukları olduğunu belirten Mingsar, şöyle konuştu:

"Kızım doğduğunda ufak bir ara verdim ama ondan sonra tekrar antrenmanlara devam ettim. O da benimle birlikte gelmeye başladı. Ara verdiğimde yarışmalara katılamadım ama kızım olduktan sonra şimdi tekrar hazırlanmaya başladım. Hedefim, 2027 yılında Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece yapmak."

Mingsar, spor salonundaki bir gününe değinerek şöyle devam etti:

"Bu minikle sabah antrenmana geliyoruz. Öncelikle tabii ki onun bakımını yapıyorum. Onun bakımı bittikten sonra antrenmanlara başlıyoruz. O da burada gerek emeklemek, gerek yürümek olsun motor özelliklerini geliştiriyor. Çok güzel geçiyor. Buradaki sporcularım da ona adeta bir abla, ağabey, en çok onlar destek oluyor bana. Çok hoşuna gidiyor. Burada darbe yastığıyla çalışmalarımız oluyor. Sporcular çalışırken kızım da gidiyor ansızın vurabiliyor, tutabiliyor, ısırabiliyor. Çok dikkatini çekiyor ve çok seviyor burayı. Bütün rutinlerini burada yapıyoruz. Gerek uykusu gerek yemesi olsun, her şeyi ona göre ayarlıyorum. Antrenman saatlerini de gerekirse ona göre ayarlıyorum. Yoğun bir çalışma yapmam gerekiyorsa uyku saatine denk getiriyorum ki sporcularımı daha iyi çalıştırabileyim."

İrem Mingsar, kızının da bir spor dalıyla ilgilenmesini istediğini dile getirerek, "Karate yapmak zorunda değil kesinlikle ama kendisini savunmasından yanayım. Herkes kendini savunmalı ama bir kız çocuğunun kendini nasıl savunması gerektiğini kesinlikle daha çok bilmesi gerekiyor." dedi.

Abdullah Mingsar: "Kızıma mutlaka karateyi sevdirmeye çalışacağım"

Baba Abdullah Mingsar da 10 yaşında karateyle tanıştığını, 29 yıldır bu sporla uğraştığını, 13 yıldır da Yıldırım Belediyesi bünyesinde şampiyonalara hazırlandığını ve öğrenciler yetiştirdiğini söyledi.

Uzun yıllar milli takım sporculuğu ile kaptanlığı yaptığını aktaran Mingsar, "Şimdi milli takım antrenörüyüm, Türkiye Karate Federasyonunda 'Kyokushin' branşının teknik direktörlüğünü yapıyorum." diye konuştu.

Mingsar, haftanın 7 günü spor salonunda olduklarının bilgisini vererek, "Bir yaşında kızımız var. O da spor salonuna artık gelmeye başladı. Biz antrenman yaptırırken bize katılmaya başlayacak yavaş yavaş." dedi.

Eşiyle ve çocuğuyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Mingsar, "Çok güzel bir duygu. Çocuğum karateyle doğdu, karateyle büyüyecek. Burada zaten bir aile ortamı içindeyiz. Buradakiler de bizim bir nevi çocuklarımız. Hep beraber güzel bir şekilde güzel işler yapmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Mingsar, spor salonunda birçok çocuğun hayatına dokunduklarını belirterek, "Çocuklar sokakta değil de gelip buralarda spor yapsınlar. Daha yetenekli sporcularımızı da altyapı gruplarına alıp onları dünya, Avrupa, Balkan şampiyonalarına hazırlıyoruz. Sporcularımızın arasında milli sporcular, Balkan şampiyonları, Avrupa ikincisi, üçüncüsü sporcularımız var. Temennimiz, onları ileride Avrupa, dünya şampiyonalarına taşımak." diye konuştu.

Abdullah Mingsar, birçok kez Türkiye'yi dünya ve Avrupa şampiyonalarında temsil ettiğini, yakın zamanda milli takım kampına, oradan da Büyükler Avrupa Şampiyonası'na gideceğini ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini de sözlerine ekledi.