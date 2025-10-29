Haberler

Bursa Yıldırımspor Türkiye Kupası'na Veda Etti

Bursa Yıldırımspor Türkiye Kupası'na Veda Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde 3. Lig ekibi Bursa Yıldırımspor, Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor'a 2-1 yenilerek kupadan elendi. Goller Güneş Güventürk ve Baran Moğultay'dan geldi.

STAT: Minareli Çavuş Spor Tesisleri

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Emre Doğu, Emrah Türkyılmaz, Yücel Büyük

BURSA YILDIRIMSPOR: Deniz Aydın, Ahmet Kayhan, Mehmet Gülerer, Burak Büyükkaya, Muhammet Talha Çat, Kemal Aras, Hakan Öztürk, Ebu Sıddık Çelik, Ali Mert Işık, Erkan Şentürk, Güneş Güventürk

ALANYASPOR: Victor, Aliti, Bedirhan Özyurt, Viana, Enes Keskin, Fatih Aksoy, Janvier, Hadergjonaj, Meschack, İbrahim Kaya, Baran Moğultay

GOLLER: Dk. 48 Güneş Güventürk ( Bursa Yıldırımspor), Dk. 22 Hadergjonaj (P), Dk. 31 Baran Moğultay (Alanyaspor)

KARTLAR: Muhammet Talha Çat, Kemal Aras, Mehmet Gülerer ( Bursa Yıldırımspor), Janvier, Viana, Fatih Aksoy (Alanyaspor),

Ziraat Türkiye Kupası 3'ncü Tur mücadelesinde 3'üncü Lig ekibi Bursa Yıldırımspor, evinde ağırladığı Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor'a mağlup 2-1 oldu ve kupadan elendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinin saati belli oldu

PKK'nın "Türkiye" kararının ardından kritik görüşme! Saat belli oldu
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz

160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinin saati belli oldu

PKK'nın "Türkiye" kararının ardından kritik görüşme! Saat belli oldu
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
İspanya'dan HÜRJET için 3.1 milyar euroluk onay! 30 yıl için imzalar atıldı

Avrupa ülkesi HÜRJET alıyor! 3.1 milyar euroluk onay verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
Benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.