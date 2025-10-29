Bursa Yıldırımspor Türkiye Kupası'na Veda Etti
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde 3. Lig ekibi Bursa Yıldırımspor, Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor'a 2-1 yenilerek kupadan elendi. Goller Güneş Güventürk ve Baran Moğultay'dan geldi.
STAT: Minareli Çavuş Spor Tesisleri
HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Emre Doğu, Emrah Türkyılmaz, Yücel Büyük
BURSA YILDIRIMSPOR: Deniz Aydın, Ahmet Kayhan, Mehmet Gülerer, Burak Büyükkaya, Muhammet Talha Çat, Kemal Aras, Hakan Öztürk, Ebu Sıddık Çelik, Ali Mert Işık, Erkan Şentürk, Güneş Güventürk
ALANYASPOR: Victor, Aliti, Bedirhan Özyurt, Viana, Enes Keskin, Fatih Aksoy, Janvier, Hadergjonaj, Meschack, İbrahim Kaya, Baran Moğultay
GOLLER: Dk. 48 Güneş Güventürk ( Bursa Yıldırımspor), Dk. 22 Hadergjonaj (P), Dk. 31 Baran Moğultay (Alanyaspor)
KARTLAR: Muhammet Talha Çat, Kemal Aras, Mehmet Gülerer ( Bursa Yıldırımspor), Janvier, Viana, Fatih Aksoy (Alanyaspor),
