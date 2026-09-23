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Bursa'daki Türkiye-İtalya maçının biletleri passo'da satışa sunuldu

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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya ile oynayacağı maçın genel bilet satışı başladı. Taraftarlar biletlerini passo üzerinden satın alabilecek; satış, tüm takımların logolu kartlarına açık olacak.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya ile oynayacağı maçın genel bilet satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar, biletlerini passo üzerinden satın alabilecek.

Bilet satışı, tüm takımların logolu kartlarına açık olacak.

Kaynak: AA
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