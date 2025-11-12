Bursa'daki Milli Maç İçin Emniyetten Taraftarlara Uyarılar

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 15 Kasım'da Bulgaristan ile Bursa'da yapacağı maçı statta takip edecek taraftara bazı tavsiyelerde bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, taraftarların tribünlerde coşkuyu doyasıya yaşamaları için dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin uyarılar yapıldı.

Karşılaşmanın "yüksek risk" müsabaka kategorisinde yer aldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Tüm biletler satılmış olup taraftarlarımızın stada girişte sıkıntı yaşamamaları için kapıların açılış saati olan 17.00 itibarıyla stada erken gelmeleri önemle rica olunur. Stada maçın başlama saatine yakın saatlerde gelinmesi durumunda, güvenlik tedbirleri sebebiyle maçın başlangıcını kaçırabileceğinizi hatırlatmak isteriz. Maç günü stat çevresinde aşırı yoğunluk ve yol kapamaları olacağından, seyircilerin özel araç yerine toplu taşıma kullanmaları önemle rica olunur."

Maç günü stada yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilmiş QR kodlu araç kartına sahip araçların kabul edileceği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Stada geliş yolları ve stat etrafında usulsüz park eden araçlar çekilecektir. Girişler yalnızca geçerli kişisel biletle mümkündür. Seyircilere, kapılarda kimlik ve bilet kontrolü ile üst arama yapılacaktır. Sahaya girmek kesinlikle yasaktır. İhlaller 6222 sayılı Kanun kapsamında cezai işleme tabidir. Stada sırt çantası dahil olmak üzere A4 kağıt ölçülerinden büyük çanta ve benzeri malzemeler kesinlikle alınmayacaktır."

Stada kesici ve delici aletlerin, ruhsatlı olsa dahi ateşli silahlar, yanıcı, yakıcı, patlayıcı, parlayıcı ve piroteknik maddelerin, ses çıkarıcı cihazların, siyasi içerikli pankartın, flama ve görsellerin, ırk, din, dil, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farklılığına dayalı hakaret içeren pankartların, çevreyi kirletebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek pet su ve meşrubat şişesinin yanı sıra madeni para, şemsiye, fotoğraf makinesi, öz çekim çubukları, elektronik sigara, deodorant, parfüm, şarj cihazları, taşınabilir şarj cihazı, her türlü yedek batarya, kask, evcil hayvan, lazer cihazları ve her türlü kol çantası, sırt çantası, el çantası, bel çantası, bavul ve poşetin alınmayacağı aktarıldı.

Milli marş uyarısı

Merdiven boşluklarının kapatılmasına kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulanarak, "İstiklal Marşımız tüm taraftarlarımız tarafından hep bir ağızdan, gür bir şekilde söylenmelidir. Bulgaristan Milli Marşı çalınırken azami saygı gösterilerek, ayakta ve sessizlik içinde dinlenmelidir." uyarısında bulunuldu.

Yoğunluk yaşanmaması için taraftarların erken saatte stada gelmeleri tavsiye edilerek, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik talimatlarına uymayan kişiler hakkında yasal işlem yapılacak olup güvenlik ve yasaklı madde ihlalleri A Milli Takımımıza disiplin cezası olarak yansıyabilmektedir. Yalnızca size ayrılan koltuklarda oturunuz, görevliler biletlerinizi görmek istediğinde ibraz ediniz. Koridorlarda ve merdiven boşluklarında ayakta durmayınız, diğer seyircilerin görüşü engellenmemelidir. Stat görevlilerinin ve güvenlik personelinin tüm talimatlarına uyulmalıdır. Fair play ruhuna uygun davranılmalı ve provokatif hareketlerden kaçınılmalıdır."

Milli Takımlar Taraftar Etkinlik Alanı'nın güney gişeleri ile güney turnikeler arasında bulunan alanda maç günü saat 16.30'dan itibaren taraftarların kullanımına açılacağı belirtilen açıklamada, etkinlik alanında markaların, taraftarlara yönelik çeşitli sportif aktiviteler düzenleyeceği ifade edildi.