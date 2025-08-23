Bursa'da Finansçı Fenerbahçeliler Derneği'nin Genel Kurulu Gerçekleşti

Bursa'da Finansçı Fenerbahçeliler Derneği'nin (FFBDER) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı ve Çalıştayı gerçekleştirildi.

Kentteki bir salonda gerçekleşen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından genel faaliyet ve denetleme kurulu raporunun sunulduğu genel kurulda, FFBDER Kurucu Başkanı Fatih Fazlı Çığ, tek aday oldu.

Toplantıda konuşan Çığ, derneğin yaklaşık 1,5 yıl önce tribün arkadaşlarının ortak fikriyle ortaya çıktığını, sonrasında ise sektör temsilcilerine bu fikri açıkladıklarını anlattı.

Çığ, sektörden gelen olumlu geri bildirimlerin kendilerini oldukça memnun ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Derneğin sadece Bursa özelinde kuruldu. İşin başında kulübümüzle iletişime geçtik. Hem dernek profesyonellerimizle, oradaki yöneticilerimizle, hem de kulüp yönetim kurulu üyelerimizle bu konuyu konuştuk. Derneği, planlarımızı ve projelerimizi anlattık. Dernek tüzüğümüzü, kulübün hukuk müşavirine sunduk. Yaklaşık 6 ay sürdü görüşmelerimiz."

FFBDER olarak, kulüp, ülke ve dünya gündeminde futbol ekonomisinin ve paranın önem kazandığı bir noktada eksikliği tamamladıklarını aktaran Çığ, şunları kaydetti:

"Futbol artık, sadece sahada değil, saha dışı etkenleriyle de önemli bir hale geldi. Derneğimizin de amacı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın çizdiği sınırlar dahilinde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedef ve ilkeler doğrultusunda herhangi bir şahsi menfaat gütmeyen ve ortak değerleri Fenerbahçe olan finansçıları bir araya getirmek. Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda kulübün her zaman güçlü, sürdürülebilir bir mali yapıya sahip olması için muhasebe, finans, yatırım, spor ekonomisi gibi alanlarda ulusal ve uluslararası düzenlemek."

Genel kurulda Fatih Fazlı Çığ, yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu üyelerinin ise Oğuz Aktaş, Çiğdem Kurt Bayraktar, Serdar Özgüven, Aytuğ Büyükatak, Özcan Topçu, Turgay Çakır, Nesrin Kaya, Mesut Serhat Yurdaor, Osman Kocabıyık, Erdem Avar, Murat Barış Arslan, Kamil Çetin, Kazım Yıldız, Şafak Karakaş, Cihan Ünal, Bekir Şahin, Ferhat Gencer, Eyyüp Çetiner, Serkan Erkul, Alper Erarici ve Burak Palalı olduğu belirtildi.

Genel Kurul Toplantısının ardından düzenlenen çalıştayda ise yeminli mali müşavir Ali Kahve tarafından "Spor kulüplerinde vergisel süreçler", bankacı Özcan Topçu tarafından "Fenerbahçe ve Bankalar Birliği", yazar ve spor ekonomisi uzmanı Tuğrul Akşar tarafından da "Avrupa'da ve Türkiye'de spor ekonomisi" adlı sunumlar yapıldı.