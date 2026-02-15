Haberler

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 üstünlükle geçti. Maç, TVF Cengiz Göllü Salonu'nda yapıldı.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ramazan Çevik, Adem Türkmen

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Hasan Sıkar, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Mert Cuci, Corre, Osmany (Ümit Demir, Alperay Demirciler, Burhan Zorluer, Kadir Bircan)

Gaziantep Gençlikspor: Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Aslan Ekşi, Hetman, Takavar, Bohme (Deniz İvgen, Doğan Karakoç, Muhammet Ertuğrul, Uğur Okay)

Setler: 25-23, 23-25, 25-21, 25-18

Süre: 117 Dakika (29, 29, 33, 26)

Voleybol'da SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor
