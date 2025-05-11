Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 3'üncü sırayı elde etti
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u 32-30 mağlup ederek ligi 3'üncü sırada tamamladı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u 32-30 yenerek, ligi 3'üncü sırada bitirdi.
Üçevler Spor Tesisi'nde oynanan maçın ilk yarısı 18-18 eşitlikte tamamlandı.
İkinci yarıda daha iyi oynayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 32-30 galip ayrıldı.
Seride durumu 2-0'a getiren Bursa temsilcisi, ligi 3'üncü sırada tamamladı.
Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor