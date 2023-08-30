Haberler

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Togg'la kaza yaptı

Spor Haberleri

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yerli otomobili kazaya karıştı. Olayla ilgili açıklama yapan Aktaş, "Nazara geldik. Girilmemesi gereken şeritten gelen araçla bizim aracımız arasında kaza meydana geldi. Çok şükür kimsenin burnu bile kanamadı. Rab'bim beterinden korusun" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Mustafa Varank tarafından hediye edilen Togg marka aracı kazaya karıştı. Kazada kimsenin burnu bile kanamazken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kazayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"NAZARA GELDİK"

Paylaşımda "Nazara geldik. Girilmemesi gereken şeritten gelen araçla bizim aracımız arasında kaza meydana geldi. Çok şükür kimsenin burnu bile kanamadı. Rab'bim beterinden korusun" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın TOGG'u kazaya karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Mustafa Varank TOGG Spor Güncel Haberler

title