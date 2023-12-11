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Bursa Büyük Erkekler Şampiyonasında JBA Spor Kulübü Şampiyon

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Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Yerel Ligler Bursa Büyük Erkekler şampiyonasında birinci olan JBA Spor Kulübü Büyük Erkekler Takımı şampiyonluk kupasını kazandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Yerel Ligler Bursa Büyük Erkekler şampiyonasında kupa, sahibini buldu. Bursa'dan 20 takımın katıldığı turnuvada birinci olan (Junior Bee Academy) JBA Spor Kulübü Büyük Erkekler Takımı şampiyonluk kupasını kazandı.

Tofaş Spor Salonunda oynanan Final ayağının son maçında MKC Spor Kulübünü farklı yenen lacivert - beyazlı ekip tarihindeki ilk şampiyonluk kupasını kazanıp müzesine götürdü.

Yaklaşık 8 ay önce birkaç eski Milli basketbolcu tarafından JBA Spor Kulübü olarak kurulan oluşumun basketbol - voleybol okulları ve spor kampı organizasyonları da çalışma kolları arasında yer alıyor. Kulübün kurucuları arasında Serhat Ergök, Onur Metin ve Burak Burhan'ın yer alırken basketbol camiasının tanınmış isimlerinden uzun yıllar Milli formayı terletmiş olan Zafer Sezer Alp ile Tofaş alt yapısından yetişmiş Levent Can Koçak, Remzi Semercioğlu'nun yanı sıra Yasin Ertürk, Oğuz Acar, Ege Can, Safa Özparlak, Batın Savaş, Cevdet Mercan gibi tecrübeli isimler bulunuyor.

Büyük Erkekler A Takımı formasını terleten sporcular aynı zamanda kulübün küçük yaş grup takımlarına da antrenörlük yapıyor.

8 ay önce bir araya gelirken amaçlarının sadece gençlere basketbolu sevdirmek olduğunu kaydeden A takım sporcuları bir iki takviye ile bölgesel ligde de şampiyon olacaklarından çok emin.

Kulüp kurucularından Onur Metin, "Bursa'nın çalışkan arılarının azmini ve başarısını ulusal liglerde de birer yıldız olarak parlatacağız" dedi.

Oyuncularını en küçükten en büyüğe kadar çalışkan işçi arılara benzettiği için kulübe bu ismi verdiklerini belirten Metin, "İddialı geliyoruz, hem teknik ekibimize hem de alt yapıdan gelen tüm sporcularımıza güvenimiz sonsuz. En fanatik taraftarımız velilerimiz. Onların da desteğini arkamıza alarak bir üst ligde de başarılı olacağımıza eminiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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