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Burnu kırılan Dzeko'dan kahreden haber

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Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko'nun burnunda kırık tespit edildi. Tecrübeli futbolcu, salı günü İstanbul'a gelecek ve kulüp doktorları tarafından kontrol edilecek.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko'nun burnunda kırık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, milli takımında bulunan Dzeko'nun Romanya ile oynanan maçta oluşan burnundaki kırık nedeniyle 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kıbrıs Rum Kesimi karşısında forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcu, salı günü İstanbul'a gelecek ve kulüp doktorları tarafından kontrol edilecek.

TEKNİK DİREKTÖRÜ NE DEMİŞTİ?

Bosna Hersek Teknik Direktörü Sergej Barbarez, maçın ardından yaptığı açıklamada, Edin Dzeko'nun durumunu tam olarak bilmediğini söyledi. Barbarez, "Sanırım Edin Dzeko'nun burnu kırıldı. Soyunma odasında değildi. Henüz tam bir bilgim yok." dedi.

NE OLDU?

Bosna Hersek Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçında Romanya ile karşılaştı. Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko maça ilk 11'de başladı.

Bosna Hersek maçı 1-0 kazanırken Edin Dzeko burnundan yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi ve 46. dakikada kenara geldi. Dzeko'nun burnunda kırık meydana gelse de deneyimli futbolcu ameliyat olmayacak.

Burnu kırılan Dzeko'dan kahreden haber
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

kardeşim gönderin bu adamı ya kırık el le top mu oynanır 3 ay dır şimdi de burun kırıldı

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Haber YorumlarıSimurg Anka:

kahreden haber nasıl bir başlık lan adamın futbol hayatı bitmiş gibi

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